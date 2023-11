Gaza: Un nouveau groupe d’otages israéliens remis à la Croix-Rouge

Une source proche du Hamas a indiqué mercredi soir que le mouvement islamiste palestinien avait remis « le sixième groupe » d’otages israéliens relâchés dans le cadre d’un accord avec Israël au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Chaque soir depuis vendredi, une dizaine d’otages israéliens, tous des femmes et des enfants, sont relâchés par le Hamas dans la bande de Gaza. En contrepartie, trois fois plus de détenus palestiniens, également des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, sont libérés de prisons israéliennes.

Deux femmes otages de nationalité russe libérées par le Hamas dans la bande de Gaza sont arrivées mercredi en Egypte via le point de passage de Rafah, a rapporté le média d’Etat égyptien Al-Qahera News.

Yelena Trupanov, 50 ans et Irena Tati, 73 ans, selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avaient été confiées plus tôt mercredi par le Hamas au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a affirmé le mouvement palestinien dans un communiqué. Le Hamas avait déjà libéré dimanche Ron Krivoï, un Israélo-Russe de 25 ans, en remerciement au « soutien à la cause palestinienne » de Vladimir Poutine.

