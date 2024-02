Gaza : Véto américain à un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat

Les États-Unis ont de nouveau opposé leur veto, mardi, à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la guerre entre Israël et le Hamas, bloquant la demande d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Treize membres du Conseil ont voté en faveur du texte rédigé par l’Algérie, tandis que la Grande-Bretagne s’est abstenue. Il s’agit du troisième veto américain depuis le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza.

« Un vote en faveur de ce projet de résolution constitue un soutien au droit à la vie des Palestiniens. À l’inverse, voter contre implique une approbation de la violence brutale et de la punition collective qui leur sont infligées », a déclaré Amar Bendjama, ambassadeur algérien auprès des Nations unies, avant le vote.

L’ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, avait prévenu samedi que les États-Unis mettraient leur veto au projet de résolution, craignant qu’il ne compromette les pourparlers entre les États-Unis, l’Égypte, Israël et le Qatar, qui cherchent à négocier une pause dans la guerre et la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

