GBarena acquiert la startup tunisienne GALACTECH pour 15 millions de dollars

La plateforme égyptienne de e-sport, GBarenna, a annoncé, ce lundi 16 janvier 2023, qu’elle venait d’acquérir La startup tunisienne Galactech, créée en 2016 par Houssem Maiza.

La transaction a été réalisée dans le cadre d’un échange d’actions, pour une valeur de 15 millions de dollars.

La plateforme GBarenna met en relation joueurs en ligne et organisateurs de tournois. Elle simplifie la gestion et l’organisation de tournois et aide à la recherche de sponsors en apportant un nouveau canal de commercialisation. L’entreprise dispose aujourd’hui parmi ses clients de grands groupes de télécom en Afrique et dans la région MENA.

GALACTECH, qui compte plus de 200.000 utilisateurs actifs, a levé 1,5 million de dollars en trois tours de table auprès d’OTF, d’OQAL Angels, et de la famille Younsi en Tunisie.