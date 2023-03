Géant-Casino, MATIERE et SIDEM poursuivent leurs projets en Libye

En dépit d’un contexte politique et sécuritaire toujours instable, un certain nombre d’entreprises françaises, dont l’expertise est reconnue et attendue en Libye, continuent d’accompagner leurs partenaires libyens et d’explorer les opportunités futures offertes par ce marché. Le début de l’année 2023 a été marqué par la concrétisation de plusieurs projets d’entreprises françaises : Le premier hypermarché Géant en Libye a ainsi été inauguré le 18 janvier 2023 à Benghazi en présence des autorités locales. Plus grand hypermarché de la ville, il s’agit d’une première implantation pour le groupe Casino qui table sur le développement d’une dizaine de magasins dans les prochaines années. La présence de Géant à Benghazi permet à de nombreuses références françaises d’être proposées à la population locale. C’est ce que rapporte la lettre d’information du service économique de l’ambassade de France en Tunisie.

Selon la même source, MATIERE, entreprise spécialisée dans les ouvrages d’art dont le siège est basé à Aurillac, poursuit la construction du premier pont métallique à Benghazi. Les travaux de génie civil ont été lancés par un partenaire privé libyen à qui MATIERE fournit les composants métalliques. Ce pont est le premier d’une longue liste d’ouvrages d’art prévus à Benghazi. SIDEM (groupe Veolia) a achevé la construction de deux unités de dessalement d’une capacité de 8000 m3 par jour, chacune selon le procédé thermique MED (MultiEffect Distillation with Thermal Vapour Compression). Ces installations produiront de l’eau industrielle pour les installations de RASCO (filiale de la NOC – National Oil Corporation) à Ras-Lanuf ainsi que de l’eau potable. Les tests de performance ont été réalisés en février 2023 et se sont montrés concluants, à la satisfaction des équipes de SIDEM et de leurs partenaires de RASCO.