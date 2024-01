Gel des fonds de 148 individus liés au terrorisme

Pas moins de 148 personnes, physiques et morales, figurent actuellement sur la liste nationale des personnes, organisations et entités associées aux crimes terroristes, établie par la Commission nationale de la lutte contre le terrorisme (CNLCT).

C’est ce qu’a confié, samedi, à l’agence TAP, Dhafer Ben Hamida, directeur de l’unité chargée de la mise en œuvre des résolutions onusiennes liées à la prévention contre le financement du terrorisme au sein de ladite commission.

Selon Ben Hamida, la liste, qui a été publiée le 11 janvier courant, sur le site de la Commission, comporte deux décisions de gel des avoirs et des bien de deux éléments terroristes classés « très dangereux » à savoir Ameur Belazi et Alaeddine Ghazouani.

Dans ce contexte, il a révélé que l’exécution des décisions de la commission a abouti au gel de fonds et avoirs d’une valeur de 700 mille dinars.

La CNLCT examine toutes les demandes d’ajout à la liste des entités associées aux crimes terroristes, qu’elle reçoit de la part des structures et les directions concernées par la lutte antiterroriste, a-t-il assuré.

Et d’ajouter que: La révision de cette liste se fait tous les six mois. Le nombre des personnes figurant sur cette liste noire des personnes et entités liées au terrorisme peut être revu à la baisse ou à la hausse.

Aucune décision portant suppression d’une personne ou organisation de cette liste noire n’a été émise depuis mai 2023, a-t-il souligné.

En revanche, Ben Hamida a fait savoir que 59 décisions de renouvellement du gel ont été publiées, hier vendredi, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Le responsable a rappelé que les décisions de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme pourraient faire l’objet de recours auprès du Tribunal administratif.

