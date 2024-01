Génocide à Gaza : Un parti au pouvoir en Espagne soutient la requête de Pretoria

La formation d’extrême gauche Sumar, membre de la coalition au pouvoir en Espagne, a jugé jeudi que la requête de l’Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide devant la plus haute cour de l’ONU, était « nécessaire ».

« La requête de l’Afrique du Sud contre Israël est un pas nécessaire pour empêcher le génocide. Il est urgent et nécessaire que la Cour internationale de Justice décrète des mesures conservatoires pour obtenir un cessez-le-feu permanent », a écrit cette formation sur le réseau social X.

L’un des représentants de ce parti au sein de l’exécutif, le ministre des Droits sociaux Pablo Bustinduy, a salué, sur le même réseau social, un « geste historique, courageux et nécessaire » de la part de Pretoria.

Sumar gouverne en coalition avec le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez. Sa dirigeante, la ministre du Travail Yolanda Díaz, est aussi l’une des trois vice-présidentes du gouvernement.

- Publicité-