Génocide : L’Allemagne demande à se joindre au procès  de La Haye en tant que tierce partie

Le gouvernement allemand a fermement rejeté vendredi les accusations portées devant la plus haute juridiction de l’ONU selon lesquelles Israël commettrait un « génocide » à Gaza et a mis en garde contre « l’instrumentalisation politique » de ces accusations, rapporte le site israélien Ynet.

Le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit, a affirmé dans un communiqué qu’Israël agissait en état de légitime défense à la suite des attaques « inhumaines » menées par le Hamas le 7 octobre. Hebestreit souligne l’engagement de l’Allemagne envers la Convention des Nations unies sur le génocide, signée en 1948 en réponse à l’Holocauste, compte tenu de l’histoire de l’Allemagne et des crimes contre l’humanité.

L’Allemagne envisage d’intervenir en tant que tierce partie devant la Cour internationale de justice (CIJ) en invoquant un article qui permet aux États de demander des éclaircissements sur l’application d’une convention multilatérale. Cette démarche peu commune, si elle est approuvée par la Cour, permettrait à l’Allemagne de présenter ses propres contre-arguments face à l’accusation de génocide portée par l’Afrique du Sud à l’encontre d’Israël.

La Cour déterminera ensuite si les arguments de l’Allemagne seront présentés par écrit ou oralement.

Bien que la Cour internationale de justice ait toujours hésité à accepter des demandes d’intervention de tiers, celles qui ont été examinées dans le passé ont eu un impact substantiel sur les décisions du tribunal.

Le porte-parole du gouvernement, Hebestreit, reconnaît qu’il existe des divergences de vues au niveau mondial concernant l’offensive terrestre d’Israël contre le Hamas à Gaza. Toutefois, il déclare catégoriquement : « Le gouvernement allemand rejette fermement et explicitement l’accusation de génocide portée contre Israël devant la Cour internationale de justice. Cette allégation ne repose sur aucun fondement factuel ».

