Gentiloni: La Tunisie doit parvenir à un accord avec le FMI dans les plus brefs délais

Le Commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni a souligné, lundi, la nécessité de conjuguer davantage les efforts afin parvenir, dans les plus brefs délais, à un accord de financement entre la Tunisie et le Fonds Monétaire International (FMI).

Cet accord reste « une priorité » qui permettra aux partenaires internationaux dont l’Union européenne d’apporter le soutien financier et logistique nécessaire à la Tunisie afin qu’elle puisse mettre en œuvre son programme de réformes et surmonter la crise économique et financière actuelle, a-t-il indiqué, lors d’un entretien avec le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied, dans le cadre d’une visite de travail qu’il effectue actuellement en Tunisie.

Selon le responsable italien, la Tunisie présente les opportunités nécessaires afin de devenir une plateforme d’investissement en Afrique et en Méditerranée, appelant à la nécessité d’œuvrer davantage afin d’améliorer le climat des affaires.

Il a, par ailleurs réitéré la prédisposition de l’Union Européenne à poursuivre son appui à la Tunisie afin qu’elle puisse réussir son processus de réforme et de développement.

Lors de cette rencontre à laquelle a assisté l’ambassadeur de l’union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, le ministre de l’Economie, Samir Saied a souligné que son gouvernement est attaché à renforcer la coopération avec l’Union Européenne, notamment en matière d’appui au budget de l’Etat et à la réalisation des projets de développement.