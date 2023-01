Georgieva à Bouden à Davos: « Le FMI reste un partenaire solide de la Tunisie »

A davos, et après que le chef de tout l’Etat lui ait donné les instructions précises, la cheffe du gouvernement a rencontré ce mardi 17 janvier 2023, la DG du FMI Kristalina Georgieva. Une rencontre plus détendue que celle de 2022, les deux femmes se connaissant désormais mieux et se rencontrant pour la seconde fois. Cette photo n’est pas la seule publiée par la DG du FMI sur son compte Tweeter où elle a rencontré beaucoup de hauts dignitaires de l’économie mondiale, ni la seule photo accompagnée d’un Tweet, mais on retiendra que Georgieva a dit qu’elles ont discuté du « soutien du FMI au programme de réforme économique de la Tunisie, y compris les efforts visant à améliorer l’équité sociale et à stimuler la croissance inclusive. Le FMI reste un partenaire solide de la Tunis ». Croisons donc les doigts.

