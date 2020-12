 »German Health Alliance  »et  »Tunisia Health Alliance » en partenariat stratégique pour aller en Afrique

Dans le cadre du projet « Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains » (PEMA), projet fiancé par la GIZ en collaboration avec le CEPEX, une lettre d’intention pour la mise en place d’un partenariat stratégique a été signée entre le groupement Tunisia Health Alliance (THA), qui est un consortium d’exportation sur l’Afrique subsaharienne, et German Health Alliance (GHA )Ce partenariat a été concrétisé à l’occasion de la participation de THA au 6éme du forum ‘’German-African Healthcare’’ tenue le 30 octobre 2019 à Berlin en présence de Mr. Ahmed Chafra l’ambassadeur de la Tunisie en Allemagne.

- Publicité-

Ce partenariat, avec le ‘’GHA’’, principale structure multisectorielle regroupant une centaine d’acteurs allemands de premiers plans opérant dans le domaine de la santé, est l’opportunité de renforcer la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Allemagne. Cette coopération portera entre autres sur la mise en commun de données et d’informations sur les marchés africains, la mutualisation des efforts pour accéder aux marchés africains à travers une offre commune et complémentaire, et la création de synergies entre entreprises allemandes et tunisiennes permettant la montée en compétence mutuelle des acteurs. Cette association permettra la mise en place d’offres communes répondant mieux aux besoins des marchés cibles, l’organisation conjointe d’événements et d’actions promotionnelles visant à accroître la visibilité des entreprises allemandes et tunisiennes, ainsi que le développement d’un centre de compétences et de projets pilote à destination des opérateurs africains.

Réunis sous une bannière commune, le ‘’Tunisia Health Alliance THA’’ est un groupement de 12 acteurs majeurs opérant dans le secteur de la santé en Tunisie ayant décidé d’associer savoir-faire et compétences afin de proposer une offre complète, accessible, adaptée et de qualité à destination des marchés africains.

À noter que le projet « Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains » (PEMA) initié sous le mandat du Ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ en coopération avec le Ministère du Commerce Tunisien et le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Ce projet a pour objectif de renforcer et de pérenniser les activités d’export des entreprises tunisiennes vers les pays d’Afrique Subsaharienne via la mise en place de partenariats tuniso-allemands gagnant-gagnant.