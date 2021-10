Gestion de la pandémie : Un «échec» historique pour le gouvernement britannique

Un rapport parlementaire accablant publié ce lundi soir affirme que le gouvernement britannique et ses conseillers scientifiques ont commis de graves erreurs et accumulé d’importants retards dans la gestion du début de la pandémie, «un des plus importants échecs en matière de santé publique que le Royaume-Uni ait jamais connu».

L’étude, réalisée par deux commissions parlementaires après des mois d’auditions, affirme que le gouvernement de Boris Johnson a «délibérément» adopté une «approche graduelle et progressive» au lieu de mesures plus radicales. Cette «mauvaise» décision, qui a fait du Royaume-Uni l’un des pays les plus touchés d’Europe par le coronavirus avec presque 138 000 morts, est due notamment aux avis des scientifiques ayant conseillé Downing Street, affirme le rapport. Selon les chiffres de la Johns Hopkins University, le Royaume-Uni déplore plus de 2 000 morts par million d’habitant, contre près de 1 750 pour la France.