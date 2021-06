GFH acquiert la British International School of Tunis

Britus Education, la plateforme d’investissement dans l’éducation de GFH Financial Group (GFH), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la British International School of Tunis (BIST), renforçant ainsi la présence du groupe sur le marché tunisien, où GFH est déjà le principal investisseur à Tunis Bay.

- Publicité-

La transaction donne à Britus Education une participation de 70% dans cette école florissante et soutiendra les plans pour l’établissement d’une autre branche de BIST à Tunis Bay.

Le deuxième campus est en cours de développement en tant qu’école et il comprendra des dortoirs pour répondre à la demande d’internat des étudiants locaux et étrangers.

Établi en septembre 2012, BIST se trouve au cœur de la communauté britannique de Tunisie et est le premier établissement d’enseignement basé en Grande-Bretagne dans le pays, offrant un enseignement de la maternelle au primaire et au secondaire. Le BIST dispense le programme d’études national de l’Angleterre et du Pays de Galles ainsi qu’une éducation pour les élèves âgés de trois à 18 ans.

L’école est inspectée par le gouvernement britannique et est certifiée par le British Schools Overseas (BSO), un bureau gouvernemental chargé de la supervision des écoles au Royaume-Uni et des écoles britanniques basées à l’étranger, le Council of British International Schools (COBIS) et Cambridge Assessment International Education, ce qui place BIST parmi les écoles britanniques les mieux notées à l’étranger.

« Nous sommes ravis d’annoncer la poursuite de l’expansion de la présence du groupe en Tunisie avec l’acquisition stratégique d’une école internationale K-12 de premier plan dans la région MENA », a déclaré Fatema Kamal, PDG par intérim de Britus Education.

« Cet investissement s’inscrit dans la lignée de l’engagement déjà fort de GFH envers le marché tunisien et soutiendra l’objectif d’offrir des équipements de classe mondiale, notamment des écoles internationales de premier ordre à Tunis Bay. »