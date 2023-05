Ghandri remplace Agrebi à la tête du patronat bancaire

Néji Gandri, Président du Directoire d’Amen Bank, a été élu mardi 16 mai 2023 nouveau Président du Conseil Bancaire et Financier (CBF) lors de son Conseil d’Administration tenu le même jour. Ghandri succède ainsi à Mohamed Agrebi, ancien DG de la Biat, récemment parti à la retraite.



Le conseil a également élu Khelifa Seboui, DG de la BTS, Vice-Président représentant la section des banques. La section des établissements financiers demeure représentée par le Vice-Président Mohamed Hechmi Djilani, DG Hannibal Lease.

Anciennement nommée Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers (A.P.T.B.E.F), le CBF est un organisme professionnel qui regroupe les banques et les établissements financiers, dont 23 banques universelles, 2 banques d’affaires, 8 organismes de leasing et 2 sociétés de factoring.

Il défend ainsi les intérêts de ses membres, informe ses adhérents des décisions réglementaires qui concernent l’exercice de leur activité. Acteur principal pour la mise en œuvre d’une politique active d’informations destinées à mieux faire connaître la profession bancaire. Indépendant, le CBF est, en quelque sorte, le patronat des banquiers et des institutions financières.