Ghannouchi affirme la disposition du Parlement à s’ouvrir aux propositions de l’Union nationale des femmes tunisiennes

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Rached Ghannouchi a affirmé vendredi, que le Parlement était prêt à s’ouvrir aux propositions de l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) dans les commissions permanentes, lors de l’examen des projets de loi qui concernent cette organisation, ainsi qu’au niveau de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des séniors.

Lors de sa rencontre avec la présidente de l’UNFP, Radhia Jerbi, la président de l’ARP a pris connaissance des préoccupations de l’organisation féminine et des difficultés auxquelles elle est confrontée dans plusieurs domaines. Il a, à cette occasion souligné le statut de choix dont bénéficie la femme tunisienne, qui se reflète au sein de la famille, de la société ainsi qu’au niveau des législations, exprimant son attachement à renforcer ses acquis et à consolider sa participation aux postes de prise de décision.

Pour sa part, Radhia Jerbi a lors de cette réunion, évoqué les difficultés financières de l’UNFT, appelant à consolider la présence de la femme dans divers secteurs et à l’associer davantage à la prise de décision.