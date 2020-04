Ghannouchi appelle à la nécessité de prendre des décisions urgentes pour la presse écrite

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi a souligné, mardi, la nécessité de prendre des décisions urgentes pour soutenir la presse écrite et instituer des lois dans ce sens.

Recevant, ce mardi, des représentants de la direction générale du groupe de presse Dar Al Anwar, Ghannouchi a fait part de la disposition du parlement à accélérer l’examen des projets de loi qui lui seront soumis, dont celui portant création de l’Agence nationale pour la gestion de la publicité publique et des abonnements qui garantit une partie des recettes publicitaires en faveur de la presse écrite.

Cité dans un communiqué de l’ARP, Ghannouchi a affirmé l’importance de “préserver les acquis de la Tunisie en liberté d’expression dont la presse écrite en est un principal support”.

La rencontre a été l’occasion d’évoquer les difficultés auxquelles est confronté le secteur de la presse écrite, a ajouté la même source. La propagation du coronavirus a eu un impact lourd sur le secteur de la presse écrite entrainant la suspension de la publication et de la distribution des éditions papier.