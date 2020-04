Ghannouchi : le peuple tunisien vaincra le Coronavirus

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l’ARP, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Rached Ghannouchi a affirmé, jeudi 23 avril 2020, que le peuple tunisien vaincra le coronavirus et s’en sortira après le mois du Ramadan plus fort qu’avant, plus solidaire et plus unis.

Il a, par ailleurs appelé l’ensemble des activistes de la société civile et les entreprises à faire preuve de solidarité et à venir à l’aide des personnes les plus démunies en ce mois de Ramadan.