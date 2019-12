Ghannouchi reçoit le directeur exécutif du Mouvement mondial pour la démocratie

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, s’est entretenu, mercredi, au palais du Bardo, avec le directeur exécutif du Mouvement mondial pour la démocratie, Ryota Jonen.

Lors de la rencontre, Ghannouchi a pris connaissance de l’activité du mouvement qui regroupe plusieurs organisations actives dans le domaine de la diffusion et la consécration de la démocratie et des droits de l’Homme, dont certaines sont installées en Tunisie.

Ryota Jonen a, à cette occasion, invité le président du parlement à prononcer le discours d’ouverture du 10e congrès international du Mouvement mondial pour la démocratie, prévu pour la première fois en Tunisie en novembre 2020, indique un communiqué de l’ARP.

Ghannouchi a fait part de son respect aux efforts déployés par le mouvement et les organisations qui y sont rattachées pour répandre la culture de la démocratie dans le monde entier et dans le monde arabe.

“La réussite de la transition démocratique en Tunisie atteste de la possibilité de mettre en place une démocratie arabe”, a-t-il relevé.

Fondé en 1999, le Mouvement mondial pour la démocratie, dirigé par un comité directeur international, est un réseau international d’individus et d’organisations ayant pour objectif commun de promouvoir l’action démocratique, unir la communauté mondiale des défenseurs de la démocratie et faciliter l’échange d’informations, de connaissances et de compétences.