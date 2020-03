Ghazi Chaouachi chez le Contentieux de l’Etat.

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Ghazi Chaouachi , a effectué mardi une visite au siège de la direction générale du contentieux de l’Etat où il a pris connaissance notamment de l’état des lieux et des difficultés inhérentes au travail quotidien de ses différents services.

Il a invité à œuvrer ensemble pour une meilleure gestion du contentieux de l’Etat et ce, par la fourniture des moyens nécessaires à la direction au niveau humain, matériel et formation et de l’assister à combler les lacunes afin de stimuler son travail très important et volumineux.

Le ministre a insisté sur l’importance de la direction générale du contentieux de l’Etat et son rôle majeur qu’elle ne cesse de jouer sur le plan de la défense des intérêts de l’Etat et la sauvegarde du bien public. Le ministre a saisi l’occasion pour mettre en valeur les efforts déployés par les compétences du contentieux de l’Etat dans le but de réussir à gagner les challenges qui attendent cette importante administration.