Ghazi Chaouachi : les avoirs des hommes d’affaires ne seront pas confisqués

Le ministre des Domaines de l’État et des affaires foncières, Ghazi Chaouchi a exprimé dans une déclaration aux médias, sa totale surprise devant les rumeurs selon lesquelles, les avoirs et les biens des hommes d’affaires, seront confisqués.

‘’Ces rumeurs entravent les travaux du gouvernement qui tente à faire face au Coronavirus et nuit à l’intérêt national, pendant ces moments exceptionnels, a-t-il averti.

Chaouachi a, également, déclaré ce vendredi 3 avril 2020, que les entreprises constituent la colonne vertébrale du pays.

‘’ C’est dans ce cadre que nous avions fait appel à des hommes d’affaires pour soutenir les efforts de l’État dans sa lutte contre le virus Corona, car nous croyons fort en leur patriotisme ’’, a-t-il assuré.

Et d’ajouter : ”La solidarité entre toutes les composantes de la société par le biais de dons ne signifie pas l’irresponsabilité et l’insouciance du gouvernement, bien au contraire, cela renforcera ses efforts dans sa guerre contre ce virus meurtrier, qui a épuisé les budgets des pays les plus puissants.”