Ghazi Chaouachi maintenu en liberté dans l’affaire portée par la ministre de la Justice

Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé de maintenir en liberté Ghazi Chaouachi, ancien secrétaire général du Courant démocrate, après l’avoir entendu, ce vendredi, dans le cadre de l’affaire portée contre lui par la ministre de la Justice sur la base du décret-loi 54, a annoncé l’avocat Ayachi Hammami.

Dans une déclaration, vendredi, à l’agence TAP, Hammami a rappelé que l’affaire a été intentée par la ministre de la Justice contre son client suite à une déclaration de presse faite par Chaouachi dans laquelle il indiqué que des dossiers ont été montés de toutes pièces contre des opposants politiques. il a ajouté que le dossier de son client est toujours en cours jusqu’à clôture de l’enquête.

Il a, précisé que Ghazi Chaouachi ne quittera, pour autant, la prison ce vendredi dans la mesure où il est aussi poursuivi dans l’affaire du » complot contre la sûreté de l’Etat « .

Fin 2022, la ministre de la Justice avait déposé deux plaintes contre Ghazi Chaouachi : la première suite à sa déclaration sur la démission de la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et la deuxième sur la » fabrication » de dossiers contre des opposants politiques.

Arrêté depuis le 24 février 2023, l’ancien SG du Courant démocrate est accusé de complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, avec des activistes politiques et des dirigeants de partis politiques de l’opposition.

Il s’agit, notamment, de Abdelhamid Jelassi, Lazhar Akremi, Khayem Turki, Issam Chebbi, Chaima Issa et Jawhar Ben Mbarak.

