GiFruits : Baisse des exportations de fruits

Les exportations de fruits ont chuté de 49% à 20 mille tonnes en volume et de 35%, à 58 milliards de dinars, en valeur, durant les neuf premiers mois de 2020, selon les dernières statistiques publiées par le Groupement Interprofessionnel de fruits (GiFruits).

D’après ces données quantitatives, nos exportations en pêches et pastèques, jusqu’à fin septembre 2020, représentent plus de 60% du total des exportations de fruits, en volume, avec des quantités dépassant les 6 mille tonnes pour chacun de ces deux fruits.

Nos exportations en abricots se sont élevées à 2000 tonnes, celles en prunes à 1490 tonnes et en amandes à 964 tonnes, et ce, durant les trois premiers trimestres 2020.

Pour ce qui est de nos principaux clients, la Libye figure en tête de liste (11 851 tonnes), suivie de l’Italie (4060 tonnes) et de la France (1188 tonnes).

Il est à noter que les exportations vers la Libye ont régressé de 56%, en volume, et de 53% en valeur, en comparaison avec la même période de l’année 2019. Même constat, pour les exportations vers l’Italie (-32%) et la France (-59%), en volume.