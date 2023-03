GIFruits : Une seule remorque a été retirée du marché français

Le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits) a fait savoir, lundi, qu’une seule remorque d’oranges maltaises de 20 tonnes a été refoulée du marché français, tout au long de la campagne d’exportation actuelle, et ce, en raison de la détection d’une maladie des taches noires des agrumes, appelée « Citrus Black Spot CBS » .

Seulement certaines enseignes françaises ont retiré quelques quantités commercialisées, à savoir 10 palettes de calibre 8, suite à des analyses réalisées par leur services de contrôle de la qualité qui ont détecté des taux « considérés importants » de limite maximale de résidus (LMR), a encore ajouté le groupement dans un communiqué.

Ces précisions interviennent suite à une alerte publiée le 3 mars courant par le site gouvernemental français « Rappel Conso », sur le retrait de certains lots d’oranges mataises tunisiennes du marché français car elles contenaient des nivaux élevés de limite maximale de résidus.

Selon Gifruits, la procédure de retrait reste « très fréquente » et « touche tous les produits d’origine végétale de n’importe quelle destination même les produits français »…. »Le rappel des produit en se référant à leur traçabilité (N° lot), se fait automatiquement sans pour autant toucher à la notoriété du

produit ou interdire sa commercialisation. En cas de suspicion d’existence de résidus chimiques, les exportateurs tunisiens font des analyses de LMR auprès des laboratoires spécialisés pour s’assurer de la conformité du produit, avant chaque expédition ».

//La campagne d’exportation se déroule normalement

Depuis le démarrage de la campagne d’exportation des oranges maltaises, le 7 janvier 2023, les quantités exportées on atteint 6130 tonnes, jusqu’au 6 mars 2023, contre 6884 tonnes, durant la même période de l’année écoulée, soit une baisse de 11% en quantités.

En contrepartie, les recettes des exportations ont atteint 20,6 millions de dinars, contre 17,5 millions de dinars en 2022, soit une hausse de 17%. « Cela se traduit essentiellement, par l’amélioration des cotations des différents calibres de la maltaise chez les commissionnaires chargés de sa commercialisation sur le marché français », a expliqué le groupement.

Et d’ajouter que la campagne d’exportation des oranges maltaises n’a pas été bloquée, soulignant qu’elle se déroule « normalement » et se poursuivra jusqu’au fin mars.

« L’importateur concerné par le retrait et les autres commissionnaires continuent à commercialiser les oranges maltaises tunisiennes normalement et n’arrivent pas à satisfaire la demande de différentes enseignes française », renseigne encore, la même source.

Par ailleurs, le Groupement Interprofessionnel des Fruits a fait savoir qu’il mène , chaque année, une campagne de lutte contre la cératite, un insecte ravageur qui s’attaque aux fruits, ajoutant qu’il utilise les produits (Chimiques et Biologiques) à des doses homologués, tout en respectant le calendrier de traitement exigé afin de respecter les LMR des produits utilisés et leur délai de rémanence avant la récolte.

Depuis la campagne 2016-2017, le groupement a lancé le projet de lutte biologique en utilisant la technique du piégeage de masse de la cératite dans les vergers d’agrume. L’objectif étant de limiter l’utilisation des pesticides qui représentent un « sérieux » danger pour l’environnement, pour l’utilisateur, et pour le consommateur.

Selon la même source, une campagne de sensibilisation ciblant les agrumiculteurs et les exportateurs demarrera prochainement afin de rationaliser l’utilisation des produits de lutte phytosanitaire.