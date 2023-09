Giorgia Meloni fait aveu d’échec en matière d’immigration

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a admis qu’elle avait espéré « faire mieux » pour contrôler l’immigration irrégulière, qui a augmenté depuis la victoire historique de son parti d’extrême droite aux élections il y a un an.

« C’est clair que nous espérions mieux en matière d’immigration (…) Il s’agit certainement d’un problème très complexe, mais je suis sûr que nous irons au fond des choses », a-t-elle dit ce samedi 23 septembre dans une interview télévisée, à l’occasion de l’anniversaire de cette victoire.

Le parti postfasciste Frères d’Italie de Giorgia Meloni a été élu en grande partie sur la promesse de réduire l’immigration massive vers l’Italie. Mais le nombre des arrivants sur des bateaux en provenance d’Afrique du Nord a augmenté avec plus de 130 000 enregistrés par le ministère de l’Intérieur jusqu’à présent cette année, contre 70 000 pour la même période de 2022.

Après l’arrivée de 8 500 personnes sur la petite île de Lampedusa en seulement trois jours au début du mois, Giorgia Meloni a demandé à l’Union européenne d’agir davantage pour aider à soulager la pression.

Bruxelles a annoncé cette semaine qu’elle débloquerait l’argent vers la Tunisie – d’où partent de nombreux bateaux – dans le cadre d’un pacte visant à endiguer les migrations irrégulières en provenance du pays.

Mais le principal partenaire de Giorgia Meloni dans la coalition, Matteo Salvini, du parti anti-immigration de la Ligue, a rejeté les efforts de l’UE pour gérer l’afflux d’arrivées qu’il a qualifié d’« acte de guerre ».

Le vice-Premier ministre, qui avait fermé les ports italiens aux navires de sauvetage des migrants alors qu’il était au gouvernement en 2019, milite en faveur d’une approche plus dure.

