Giorgia Meloni juge « insoutenable » la pression migratoire subie par l’Italie 

La cheffe du gouvernement italien de droite et d’extrême droite Giorgia Meloni a assuré vendredi que la pression migratoire subie par son pays avec l’arrivée quotidienne de milliers de migrants est « insoutenable ».

« La pression migratoire que l’Italie est en train de subir depuis le début de l’année est insoutenable. Elle est fille d’une conjoncture internationale difficile » en Afrique, a-t-elle dit dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux par ses services.

Giorgia Meloni a par ailleurs estimé que « des dizaines de millions de personnes » en Afrique pourraient vouloir quitter leurs pays en raison des coups d’État ou de la famine, jugeant « évident que l’Italie et l’Europe ne peuvent pas accueillir cette masse énorme » de migrants.

Elle s’est une nouvelle fois tournée vers l’Union européenne, à laquelle elle demande de réagir rapidement. Giorgia Meloni a ainsi écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour l’inviter à venir à Lampedusa et voir sur place la situation, en constante amélioration cependant grâce aux nombreux transferts de migrants vers le continent.

Elle a également réclamé au président du Conseil européen Charles Michel de mettre la question migratoire à l’ordre du jour du sommet de l’UE en octobre, tout en annonçant que son gouvernement avait l’intention de prendre des mesures extraordinaires.

