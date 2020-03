GIZ: appui financier aux porteurs d’idées agricoles innovantes en Afrique

Les porteurs d’idées agricoles innovantes en Tunisie pourraient postuler pour bénéficier d’un appui financier du Fonds d’Innovation Agricole, de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

Trois lauréats pourront recevoir jusqu’à 50 000 euros, soit environ 157 mille dinars, de ce fonds qui encourage l’efficacité et la durabilité dans le domaine de l’agriculture, selon l’agence allemande.

Des candidats, parmi des startups et des petites entreprises, de plus d’une trentaine de pays en Afrique, dont la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, pourront bénéficier de cet appui à l’innovation agricole.

Ils pourront présentées, avant le 31 mars courant, des innovations qui ” visent à rendre le secteur agricole et alimentaire plus efficace et durable “, a-t-on noté, précisant que les filières concernées sont la mécanisation, la numérisation et les énergies renouvelables.

Les trois gagnants de chaque catégorie recevront un package de soutien qui sera adapté individuellement à leur innovation pour une valeur totale pouvant atteindre 50 000 € (environ 157 mille dinars). Le package des gagnants de la deuxième place vaut jusqu’à 20 000 € (environ 63 mille dinars) et ceux de la troisième place jusqu’à 10 000 € (environ 31,4 mille dinars).