Glovo fait son entrée sur le marché tunisien

Glovo, l’une des principales plateformes de livraison multi-catégories au monde, a annoncé aujourd’hui l’expansion de ses opérations en Afrique, pour inclure le Ghana et une nouvelle entrée en Tunisie, portant ses opérations actuelles à un total de sept pays sur le continent. Suite à cette expansion, on estime que 6,5 millions de personnes supplémentaires pourront accéder à l’application Glovo à travers l’Afrique, alors que la société poursuit sa mission de rendre tout, dans toutes les villes, accessible à tous.

L’investissement de Glovo dans la région s’élève à ce jour à un total combiné de 30 millions de dollars et la société prévoit d’investir 60 millions de dollars supplémentaires au cours des 12 prochains mois pour accélérer son expansion. La société pense qu’il existe un certain nombre de marchés clés en Afrique qui sont actuellement mal desservis et reconnaît l’opportunité unique de la plateforme au sein des communautés locales en soutenant les magasins et les restaurants locaux, et en les aidant à atteindre de nouveaux clients en ligne.

L’application Glovo est déjà disponible en Ouganda, au Kenya, au Ghana, au Maroc, en Côte d’Ivoire et au Nigeria, offrant ses services à plus de 40 villes, plus de 300 000 utilisateurs, 8 000 restaurants et 12 000 coursiers. Glovo a initialement lancé ses opérations à Accra au Ghana au début de l’année, la ville de Tema a suivi le mois dernier et elle prévoit de se lancer à Tunis en octobre.