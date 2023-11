Gouvernance foncière: Formation pour développer les compétences de 20 journalistes africains spécialisés en économie

Un atelier de formation visant à développer les compétences de vingt journalistes économiques africains en matière de gouvernance foncière et de commerce en Afrique a été organisé, le 20 novembre 2023, au siège de l’Union africaine, à Addis-Abeba (Ethiopie).

Cet atelier est organisé par le Centre africain sur les politiques foncières et l’Organisation internationale de droit du développement (IDLO), à l’occasion de la tenue de la 5éme édition de la Conférence sur les politiques foncières en Afrique (CLPA) sur le thème : « Promouvoir une gouvernance foncière durable en Afrique pour une mise en œuvre accélérée de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) », du 21 au 24 novembre 2023, à Addis-Abeba.

Il vise, également, à sensibiliser et perfectionner les compétences des journalistes économiques africains concernant le traitement de thématiques telles que les politiques de gouvernance foncière en Afrique, le commerce intra-africain, les droits fonciers de la femme et la ZLECAf. L’atelier de formation sera couronné par la création d’un réseau de journalistes économiques plaidant en faveur de politique foncières inclusives et du commerce africain. Il aidera, également, les journalistes à améliorer la qualité des reportages sur toutes les thématiques liées à la gouvernance financière en Afrique.

La Conférence sur les politiques foncières en Afrique (CLPA) est organisée par le Centre africain sur les politiques foncières, qui est une initiative conjointe de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), de la Commission de l’Union africaine et de la Banque africaine de développement(BAD).