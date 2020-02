Gouvernement Fakhfakh : 30 ministres et 2 secrétaires d’Etat

-Le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh a dévoilé, mardi soir, sa nouvelle équipe gouvernementale, composée de 30 ministres et 2 secrétaires d’Etat.

Selon Fakhfakh, le nouveau cabinet ministériel fait l’objet d’un consensus entre les partis et blocs parlementaires associés aux concertations.

Il a été choisi selon les critères de compétence, d’intégrité et de crédibilité, a-t-il assuré.

D’après lui, le nouveau cabinet ministériel représente un large spectre politique et se base sur le document contractuel qui a pour objectif de garantir la stabilité du pays et le rétablissement de la confiance et de l’espoir des citoyens.

Pour rappel, le délai constitutionnel de l’annonce de la composition du gouvernement prend fin ce mercredi.

Elyès Fakhfakh avait dévoilé, samedi 15 février, son équipe gouvernementale après que le mouvement Ennahdha ait annoncé la décision de se retirer du gouvernement et de ne pas lui accorder la confiance.

Fakhfakh avait déclaré avoir convenu avec le président de la République “d’exploiter ce qui reste des délais constitutionnels pour emprunter la voie qui sert l’intérêt supérieur du pays”.

Le président de la République Kais Saied avait chargé, le 20 janvier dernier, Elyes Fakhfakh de former le gouvernement. Cette désignation était intervenue après le rejet, le 10 janvier 2020, par le parlement, du gouvernement Habib Jemli, la personnalité choisie par le parti Ennahdha vainqueur aux législatives avec 54 sièges.

Elyes Fakhfakh devrait succéder à Youssef Chahed, désigné en août 2016.