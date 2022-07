Gouvernorat de La Manouba: Ouverture de 5 nouveaux centres de vaccination anti-Covid

Cinq nouveaux centres de vaccination contre la Covid-19 ouvriront leurs portes, à partir du lundi 11 juillet dans le gouvernorat de La Manouba.

Le centre de médecine scolaire et universitaire continuera, quant à lui, à assurer les activités du programme de vaccination anti-Covid.

Ces cinq centres seront installés à La Manouba, Douar Hicher, El Mornaguia, Oued Ellil et Tebourba, a indiqué, dimanche, la Directrice régionale de la Santé de la Manouba, Imen Habbassi, dans une déclaration à l’agence TAP.

Ils accueilleront les candidats à la vaccination, tous les jours (du lundi au samedi) de 8h00 jusqu’à 14h30.

Le centre de Tebourba accueillera, également, les habitants des délégations de Tebourba, Jedaida et El Batten.

Par ailleurs, la direction régionale de la santé de la Manouba a poursuivi les opérations de dépistage via des tests antigéniques, assurées par le personnel paramédical des différentes structures sanitaires de la région.

Jusqu’au vendredi 8 juillet, le nombre de cas de Covid-19 a atteint 791 dans le gouvernorat de la Manouba. Aucune admission dans les unités Covid n’a été enregistrée, selon le bulletin de suivi de la situation sanitaire dans la région.

La Directrice régionale de la Santé de la Manouba a appelé les citoyens à se faire vacciner et à effectuer une dose de rappel, les invitant à respecter le protocole sanitaire et les gestes barrières.

