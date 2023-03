Gouvernorat de Tunis: Saisie de 21,5 tonnes de légumes stockés dans un entrepôt anarchique

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations du gouvernorat de Tunis ont saisi 21,5 tonnes de légumes (pommes de terre, poivrons, tomates, petits pois, courges vertes, haricots et aubergines) stockés dans un entrepôt anarchique. Ces produits sont destinés à la spéculation et la vente par des personnes ne remplissant pas les conditions d’exercice du commerce conformément à la législation en vigueur.Le département du Commerce a indiqué dans un communiqué publié, dimanche soir, que les équipes de contrôle économique ont été victimes, lors de cette opération de saisie, d’une agression physique faisant savoir que les deux agresseurs ont été arrétées après coordination avec le parquet et les services de sécurité.Et de préciser que cette opération de saisie s’inscrit dans le cadre du programme spécifique du mois de Ramadan pour contrôler les opérations commerciales et lutter contre la spéculation.

