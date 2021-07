Grand Tunis: Les mesures en place contre le Covid19 prolongées jusqu’au 31 juillet 2021

Les gouverneurs du Grand-Tunis ont annoncé, lundi, la prolongation de l’application des mesures prises conjointement les 30 juin et 6 juillet courant pour lutter contre la propagation du Covid 19, et ceci, jusqu’au 31 juillet 2021.

Lors d’une réunion, tenue, lundi, au siège du gouvernorat de la Manouba, les gouverneurs du Grand-Tunis (Tunis-La Manouba- Ariana-Ben Arous) ont décidé de prolonger, jusqu’à la fin du mois de juillet, l’interdiction de la circulation des véhicules entre les gouvernorats durant les weekends de samedi 5h du matin jusqu’au lundi 5h du matin.

Les mesures concernent aussi le maintien du couvre-feu de 20h à 5h, la fermeture des lieux du culte, la suspension des marchés hebdomadaires, l’interdiction des rassemblements en plus de la fermeture des salles de sport. Parmi les décisions prolongées aussi l’arrêt des activités culturelles et sportives en plus de la fermeture des Hammams, des salles de jeux et des salles de fête.

L’utilisation des espaces intérieurs des cafés et restaurants restent interdits durant cette période en plus de l’arrêt de la consommation sur place à partir de 16h.