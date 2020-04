Grand Tunis: Plus de 100 infractions économiques relevées ce jeudi

Une campagne de contrôle économique menée, jeudi, par la Direction régionale du Commerce de Tunis a permis de relever plus de 100 infractions économiques et 10 infractions sanitaires, suite à 713 visites de contrôle dans les commerces, les surfaces commerciales et les boulangeries dans nombre de quartiers populaires de la capitale.Le directeur régional du commerce de Tunis, Sami Bejaoui, a déclaré à l’agence TAP que ” cette campagne effectuée par 23 équipes conjointes entre équipes de contrôle économique et police municipale, a permis de saisir 32 tonnes de farine subventionnée, 1,5 tonne de semoule, une tonne de citron congelé, 2700 œufs, 1500 gants et 659 paquets de cigarettes.A la lumière des infractions relevées, les équipes de contrôle économiques ont fait 3 recommandations de fermeture de locaux commerciaux. Il s’agit de deux grossistes de produits alimentaires qui n’ont pas respecté les procédures de subvention, et un détaillant de produits alimentaires pour dissimilation de marchandises (huile végétale subventionnée).Les visites de contrôle ont surtout ciblé les zones populaires ayant connu des perturbations dans l’approvisionnement en produits subventionnés (farine, semoule, huile végétale) à l’instar de Sidi Hassine, Ouardia, Jebel Djelloud, Djebel Lahmar, Omrane, El Kabaria, Hraïria, et le Bardo.Bejaoui a affirmé que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les pratiques de monopole et de spéculation sur les produits essentiels durant cette période de confinement sanitaire.Il est à noter que les opérations de contrôle économique menées par la direction régionale de commerce de Tunis depuis le début du mois d’avril ont permis jusqu’au 16 avril, de relever 278 infractions économiques et saisir 41 tonnes de farine subventionnée, 42 tonnes de semoule et 187 litres d’huile végétale subventionnée.