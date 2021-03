Grève dans les champs pétroliers de Eni à Tataouine

L’Union régionale du travail (URT) de Tataouine a appelé les agents travaillant dans les champs pétroliers de « Jebel Krouze » et « Oued Ezzar », relevant de la compagnie italienne Eni et situés dans le sahara à observer une grève les 31 mars 2012, 1er et 2 avril prochain, selon un communiqué de l’Union.

La décision de grève intervient suite à l’échec de la séance de reconciliation en raison de l’absence du représentant de la société italienne à cette séance prévue vendredi.

La grève a été reportée à deux reprises, a précisé l’URT, notant que les revendications de ses adhérents portent sur l’ouverture de concours internes pour combler les postes vacants, l’amélioration des conditions de travail, de logement et la formation dans tous les domaines. Il s’agit également de faire bénéficier les agents du congé annuel payé et d’une tenue de travail.