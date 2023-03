Grève des cheminots : Le trafic ferroviaire paralysé

Le trafic ferroviaire a été paralysé depuis les premières heures de la journée en raison de la grève observée, ce jeudi, par les agents et cadres de la Société nationale des chemins de fer (SNCFT) et de la société des travaux ferroviaires pour revendiquer l’application des conventions signées précédemment, l’attribution des promotions et la régularisation des agents contractuels.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Najib Jelassi, secrétaire général du syndicat des chemins de fer a indiqué que la grève vise à défendre les droits économiques et sociaux des agents des cheminots signalant que le syndicat avait émis un préavis de grève le 27 février dernier.

» Une réunion de négociation était programmée le 23 février mais a été ensuite annulée en raison de l’absence du PDG de l’entreprise et du représentant de la présidence du gouvernement. Une 2ème réunion a été programmée le 28 février mais les propositions de l’administration n’étaient pas sérieuses et ne répondaient pas au minimum des revendications « , a expliqué le responsable syndical.

