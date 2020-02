Grève des enseignants avec présence sur les lieux du travail

Les enseignants du primaire de 192 établissements éducatifs relevant des commissariats de l’éducation de Tunis 1 et Tunis 2, observent, demain jeudi, une grève avec présence sur les lieux du travail pour protester contre les agressions répétées sur les institutions et le cadre éducatif, a annoncé, mercredi, dans une déclaration à la TAP, le secrétaire général adjoint de l’enseignement de base, Taoufik Chebbi.

La commission administrative sectorielle de l’enseignement de base à Tunis, a décrété cette grève en raison de “l’absence de réactivité de la part des commissariats de l’enseignement de Tunis 1 et Tunis 2 face aux agressions quasi-quotidiennes sur les établissements éducatifs et le cadre enseignant”, a-t-il fait savoir.

Les enseignants revendiquent, a-t-il dit, la protection du cadre éducatif, l’amélioration des conditions de travail et la promulgation, en urgence, d’une loi qui incrimine l’agression des enseignants.

La section de la fédération de l’enseignement de base a publié, le 29 janvier dernier, une motion professionnelle pour annoncer cette grève et dresser la liste des revendications des enseignants dont la révision de la loi sur l’intégration professionnelle.