Grève des taxis individuels le 2 janvier 2023 dans le Grand Tunis

Les chambres régionales des taxis individuels des gouvernorats de Tunis, d’Ariana, de Ben Arous et de Manouba, ont décidé d’observer une grève tout au long de la journée du 2 janvier 2023, pour dénoncer le retard du gouvernement dans la publication du décret n°2202, relatif à l’octroi des autorisations pour l’exercice de ce métier.

Les chambres relavant de l’UTICA ont ajouté dans un communiqué commun publié jeudi que la grève a pour but de revendiquer l’accélération de la publication de ce décret qui représente le motif de plusieurs protestations précédentes.

Le président de la chambre régionale des taxis individuels du gouvernorat d’Ariana, Ali Turkia a fait savoir dans une déclaration à l’Agence TAP, que les professionnels du secteur des taxis soit des propriétaires ou des conducteurs, attendent la publication de ce décret depuis près de 20 mois.

Il a fait observer que le gouvernorat s’est engagé le 8 novembre 2022, à publier ce décret avant les élections législatives, correspondant au 17 décembre 2022, après sa soumission à un conseil ministériel pour approbation, sachant que ce décret a été discuté et peaufiné auparavant avec les professionnels.

D’après Turkia, plus de 5 mille demandes ont été présentées pour l’obtention des autorisations de taxis dans les gouvernorats du Grand Tunis, en attendant l’approbation après ce retard subi pour la publication du décret n°2202, organisant l’opération de l’octroi des autorisations.

Il est à signaler que les gouvernorats du Grand Tunis comptent plus de 25 mille conducteurs qui possèdent la carte professionnelle pour la conduite des taxis alors que le nombre des autorisations exerçant actuellement la profession s’élève à 17 mille autorisations.

