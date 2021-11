Grève générale à Agareb en protestation contre la réouverture de la décharge El Gonna

Une grève générale a été observée, mercredi à Agareb (Gouvernorat de Sfax) et a touché tous les services publics, les activités économiques et les moyens de transport, et ce en protestation contre la décision de la réouverture de la décharge contrôlée El Gonna et la violente intervention des forces de l’ordre contre les manifestants qui s’opposaient à cette décision.

Parallèlement à la grève, une marche de protestation a été organisée dans la ville mais a été bloquée à trois kilomètres de la décharge où les agents de sécurité étaient déployés, ce qui a déclenché des altercations entre la foule et les forces de l’ordre.

Les forces sécuritaires qui prenaient position dans le périmètre de la décharge en question, ont usé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, ont affirmé des témoins qui étaient présents sur les lieux.