Le Syndicat national des journalistes tunisiens a annoncé mercredi une grève générale nationale et présentielle ,le 2 avril ,dans les établissements médiatiques publics, à savoir la Télévision tunisienne, la Radio tunisienne, l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) et la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’Edition SNIPE- La Presse.