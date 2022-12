Grève générale des transports, les 25 et 26 janvier

La fédération générale du transport a décidé d’observer une grève générale sectorielle dans les secteurs du transport terrestre, maritime et aérien les 25 et 26 janvier 2023.

Le secrétaire général de la fédération, Wajih Zidi a déclaré à la TAP que la commission administrative sectorielle de la fédération générale du transport qui s’est réunie ce mercredi a décidé d’organiser ce mouvement de protestation pour appeler à la satisfaction des revendications présentées par la fédération au terme de la réunion administrative sectorielle du transport tenue le 21 octobre 2022, ainsi qu’à l’activation des mesures prévues par la loi n° 9 de 1989 du 1er février 1989 relative aux participations et établissements publics.

Parmi les revendications de la fédération figurent, notamment l’octroi d’une prime de suivi des services et de sécurité dans le secteur du transport ainsi que l’application des conventions conclues, depuis plus de deux ans, entre le ministère du transport, la présidence du gouvernement et le syndicat.

Zidi a noté que la plupart des établissements de transport public, en particulier Tunisair, les sociétés régionales de transport public et la compagnie tunisienne de navigation sont dans un état « catastrophique ».