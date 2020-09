Guerre du lampuki : Malte penche pour la solution diplomatique

Malte ne tient pas à envoyer ses vaisseaux pour empêcher le pillage des prises de lampuki maltais par les pêcheurs tunisiens, préférant opter pour une solution diplomatique, a déclaré son ministre de la pêche Anton Refalo, cité par le journal Malta Today.

Malgré les promesses antérieures selon lesquelles les forces armées maltaises patrouilleraient en haute mer pour protéger les pêcheurs maltais, le ministre a déclaré mercredi que la première étape vers la résolution du problème serait la diplomatie.

En août, la directrice de la pêche Alicia Said avait averti que les bâtiments des forces armées de Malte joueraient un rôle d’observation pour signaler « les actes de braconnage des pêcheurs tunisiens malhonnêtes qui ont pillé les prises de lampuki maltais et leurs engins de pêche ».

Une surveillance aérienne promise

Malgré la promesse que les forces armées maltaises (AFM) assureront des missions d’observation, les pêcheurs ont continué à dénoncer les bateaux tunisiens pêchant sur leurs « kanizzati »(flotteurs). Les pêcheurs ont également signalé que l’AFM n’avait pas envoyé de patrouilleur lorsqu’ils ont demandé de l’aide.

Refalo a déclaré que le fait que la pêche ait lieu dans les eaux internationales, une solution diplomatique doit être trouvée. « Nous ne pouvons pas simplement envoyer les patrouilleurs là-bas et provoquer un conflit, personne ne veut de cela », a-t-il dit.

Selon lui, le gouvernement en est au stade de la collecte de données, où tous les éléments de preuve probants sont réunis afin d’être présentés à la Commission générale des pêches de la Méditerranée (CGPM) dans le courant du mois.

« La CGPM est la plate-forme sur laquelle une solution peut être trouvée », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’état d’avancement des discussions avec le gouvernement tunisien, Refalo a refusé de donner des détails « afin de ne pas compromettre le dialogue entre les deux parties ».

La promesse de Refalo de discuter de l’affaire au sein de la CGPM fait suite à celle de l’ancien secrétaire parlementaire pour la pêche, Clint Camilleri, l’année dernière. Malte avait proposé un ensemble de mesures de gestion pour les « kannizzati » utilisés par les pêcheurs de lampuki maltais qui sont chassés de leurs zones de pêche par les pêcheurs tunisiens belligérants, rappelle le journal.

La proposition déposée par la Commission européenne.

Malgré la proposition, les pêcheurs maltais qui ont parlé à MaltaToday ont déclaré que la situation est restée inchangée, les Tunisiens s’emparant de leurs prises.

« Rien n’a changé, nous les voyons régulièrement comme les années précédentes », a déclaré un pêcheur.

Les pêcheurs de lampuki maltais ont déclaré l’année dernière que leurs prises avaient été pillées par leurs homologues tunisiens dans ce qui est une véritable guerre en haute mer.

Les pêcheurs ont rapporté avoir été menacés par les Tunisiens brandissant des machettes et des cocktails Molotov, et ils ont acté la présence d’un grand navire tunisien vert, surnommé Ben Laden, qui a menacé d’éperonner les bateaux maltais.

Un pêcheur, Arthur Micallef, avait déclaré à MaltaToday en 2019 qu’il pensait que les Tunisiens recevaient de Malte des informations précises sur les lignes et les flotteurs sur lesquels pêcher.

« Ils s’attaquent aux zones le long de nos lignes où le poisson est abondant. Si je parviens à capturer une centaine de caisses de poisson à partir de certains flotteurs jusqu’à ce que je décharge la prise à Malte et que je retourne en mer, il y a déjà cinq navires tunisiens dans cette même zone », a déclaré Micallef.