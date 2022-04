Guerre en Ukraine : Frappes sur Odessa, qui se « prépare au pire »

Les frappes qui ont touché Odessa n’ont pas fait de victimes, selon l’armée ukrainienne. La Russie a de son côté affirmé avoir détruit une raffinerie et des dépôts de carburants près de cette ville hautement stratégique.

Plus d’un mois après le lancement de l’invasion russe, les localités d' »Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l’envahisseur », a affirmé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar. Mais les Russes, en se repliant « d’eux-mêmes » ou après des combats, laissent derrière eux « un désastre total et de nombreux dangers », a dénoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur Facebook. « Les bombardements peuvent se poursuivre », a-t-il mis en garde, accusant aussi les militaires russes de « miner les territoires qu’ils quittent, des maisons, des munitions et même des cadavres ».

Une série de frappes a atteint dimanche matin Odessa, principal port de l’Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays, ont constaté des journalistes de l’AFP. À la suite de ces explosions, plusieurs énormes colonnes de fumée noire et des flammes s’élevaient au-dessus d’une zone industrielle.