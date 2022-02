Guerre en Ukraine: La Russie affirme avoir détruit 74 installations militaires

L’armée russe a affirmé ce jeudi avoir détruit 74 installations militaires, dont onze aérodromes, en Ukraine, où Moscou a lancé dans la matinée une opération militaire d’envergure.

« À la suite des frappes des forces armées russes, 74 installations terrestres de l’infrastructure militaire ukrainienne ont été mises hors service. Cela comprend onze aérodromes de l’armée de l’air », a annoncé à la télévision le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachenkov.

Il a aussi annoncé la destruction de « trois postes de commandement, une base navale ukrainienne et 18 stations radar des systèmes de défense antimissile S-300 et Buk-M1 » ukrainiens, ainsi qu’un « hélicoptère d’attaque » et « quatre drones Bayraktar TB-2 » de fabrication turque.

Igor Konachenko a aussi indiqué qu’un chasseur russe Su-25 s’était écrasé « à la suite d’une erreur de pilotage » et que le pilote s’était éjecté et se trouvait « en toute sécurité et dans son unité militaire ». Il a assuré que le ministre de la Défense Sergueï Choïgou avait donné l’ordre à l’armée russe de « traiter avec respect » les militaires ukrainiens. Selon lui, les séparatistes prorusses à l’offensive contre l’armée ukrainienne dans l’Est et sous le couvert de bombardements russes ont « progressé de 7 kilomètres » dans leur attaque.