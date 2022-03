Guerre en Ukraine : La Russie s’empare de la ville de Kherson, au sud du pays

À Kherson, près de la péninsule de Crimée, l’armée russe avait annoncé mercredi matin s’être emparée de la ville portuaire, après plusieurs bombardements. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des responsables ukrainiens ont confirmé la présence de l’armée russe à Kherson.Il s’agit de la plus grande ville capturée par les forces russes depuis le début de l’invasion il y a sept jours.

- Publicité-

Le chef de l’administration régionale, Guennadi Lakhouta, a indiqué sur Telegram que « les occupants (russes) sont dans tous les quartiers de la ville et sont très dangereux ».

Le maire de cette ville de 290.000 habitants a annoncé avoir discuté avec des « invités armés » dans un bâtiment de l’administration de Kherson, sous-entendant, sans les nommer, des troupes russes.

« Nous n’avions pas d’armes et n’étions pas agressifs. Nous avons montré que nous travaillons à sécuriser la ville et essayons de parer aux conséquences de l’invasion », a-t-il dit dans un message sur Facebook. Avant de poursuivre: « Nous rencontrons d’énormes difficultés avec la collecte et l’inhumation des morts, la livraison de nourriture et de médicaments, la collecte des ordures, la gestion des accidents, etc ».

Il a assuré n’avoir « fait aucune promesse » aux Russes et « simplement demandé de ne pas tirer sur les gens », annonçant également un couvre-feu nocturne dans la ville et une restriction de la circulation automobile.

« Jusqu’ici tout va bien. Le drapeau qui flotte au-dessus de nous est ukrainien. Et pour que cela reste comme ça, ces exigences doivent être respectées », a-t-il ajouté.