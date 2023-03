Guerre en Ukraine : La Russie va massivement produire des tanks et des obus

La Russie augmente la puissance de son complexe militaro-industriel de manière exponentielle. Lors d’un entretien sur une chaîne de télévision russe, Vladimir Poutine a annoncé que Moscou produira et modernisera plus de 1.600 chars au cours de ces trois prochaines années. Le président russe a ordonné une intensification encore plus importante de cette production militaire en réaction aux envois d’armements de la part des pays membres de l’Otan.

« Les incendiaires prévoient d’envoyer des munitions mais aussi 420 ou 440 chars en Ukraine », a affirmé Vladimir Poutine avant d’ajouter : « Le nombre total de chars de l’armée russe sera plus de trois fois supérieur à celui des forces armées ukrainiennes. Je ne parle pas de l’aviation. Il y aura une différence de 10 ordres de grandeur ». Le président russe n’est pas non plus inquiet par l’accroissement de la production d’obus des États-Unis. Moscou affirme que Washington produit actuellement 14.000 à 15.000 obus par mois. Le gouvernement russe estime que les industriels américains produiront jusqu’à 75.000 obus d’ici 2025.

« Les États-Unis produiront 42.000 obus l’année prochaine mais c’est insuffisant. Les autres membres de l’Otan ne pourront même pas suivre cette cadence », a encore déclaré Vladimir Poutine. Selon le chef d’État russe, ses troupes disposent de bien plus d’obus que ce que peuvent fabriquer les pays occidentaux. « Le complexe militaro-industriel de la Russie se développe à un rythme très rapide, beaucoup de membres de l’Otan ne s’attendaient pas à une telle production. Au cours de la même période, l’industrie russe produira trois fois plus de munitions que l’Occident », a encore soutenu Vladimir Poutine.