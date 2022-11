Guerre en Ukraine: Les Etats-Unis sont inquiets

La menace nucléaire russe devient de plus en plus sérieuse. De hauts responsables militaires russes ont récemment discuté de la manière d’utiliser des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille en Ukraine, a rapporté mercredi le New York Times, selon des responsables américains anonymes.

Les craintes d’une frappe nucléaire russe en Ukraine se font de plus en plus pressantes, les États-Unis disant être devenus « au fil des mois » de « plus en plus préoccupés par cette éventualité ».

En outre, e rapport indique que le président russe Vladimir Poutine n’a pas participé aux discussions et n’a montré aucune indication que l’armée russe ait décidé d’utiliser de telles armes.

Toutefois, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a jugé mercredi « irresponsable » que les médias occidentaux selon lui « gonflent délibérément le sujet des armes nucléaires ».