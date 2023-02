Guerre en Ukraine : L’UE envisage un achat commun de munitions

Les pays de l’Union européenne (UE) réfléchissent à entreprendre un achat commun d’urgence de munitions d’artillerie. D’après les informations de diplomates et de responsables européens, le but est de renforcer l’aide accordée à l’Ukraine pour faire face à l’offensive russe. Ce lundi, une réunion se tiendra à Bruxelles en présence des ministres des Affaires étrangères de l’UE qui discuteront du possible achat commun d’obus de 155 millimètres. Une façon d’être plus efficace qu’au niveau national.

Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a jugé que le « moment (était) venu » et qu’il fallait « accélérer » et « augmenter la production de produits standardisés dont l’Ukraine a désespérément besoin ». « Dans cette guerre atroce que la Russie a déclenchée contre l’Ukraine, nous voyons que nous pouvons déplacer des montagnes sous la pression », a-t-elle encore déclaré. L’achat commun de munitions d’artillerie pourrait être similaire à l’achat de vaccins contre le Covid-19.