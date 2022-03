Guerre en Ukraine : sommet de crise de l’Union européenne à Versailles

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne vont tenter ces jeudi 10 et vendredi 11 mars à Versailles de poser les fondations d’une Europe plus souveraine après le choc de l’invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses.

La guerre déclenchée par Vladimir Poutine a souligné le manque de capacités militaires européennes, les 27 États membres ayant très largement réduit leurs budgets depuis la fin de la guerre froide. Elle a également mis en lumière l’extrême dépendance de l’UE envers le gaz importé de Russie qui limite sa capacité d’action contre Moscou. Même si elle a adopté un paquet de sanctions inédit, l’Europe continue de financer la Russie par ses achats énergétiques dont elle est incapable de se priver à très court terme. Cette dépendance menace aussi son économie qui doit se consolider après avoir déjà subi le choc historique de la pandémie de Covid-19.