Guide de l’ONUDI pour les entreprises tunisiennes sur le recyclage des déchets textiles pré-consommation

Les déchets de pré-consommation, ou déchets post-industriels, sont des restes générés par le processus de production de textiles et de vêtements. Un guide, élaboré dans le cadre du programme SwitchMed financé par l’Union Européenne, aide les entreprises tunisiennes à améliorer les pratiques de recyclage des déchets textiles de pré-consommation et à récupérer les fibres pour de nouveaux produits textiles.

En fait, des millions de tonnes de textiles sont gaspillées chaque année avant même que les vêtements n’atteignent les consommateurs, et la demande mondiale croissante de textiles et de vêtements fait augmenter les quantités de déchets textiles avant consommation. Afin d’aider les entreprises de la chaîne d’approvisionnement de la mode à adopter des pratiques pouvant conduire à un recyclage plus important des déchets textiles de pré-consommation, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en collaboration avec Blumine et Reverse Resources, lance un guide destiné aux entreprises de l’industrie tunisienne du textile et de l’habillement.

Le guide a été développé dans le cadre du programme SwitchMed financé par l’UE et donne un exposé sur les procédures, les règlements et les catégories de tri nécessaires pour recycler les déchets textiles pré-consommation. Une étude réalisée par Reverse Resources indique que plus de 25 % des déchets sont laissés à l’abandon dans les industries du textile et de l’habillement.

Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI travaille avec des marques de mode internationales, des fournisseurs et des parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement du textile et de l’habillement en Tunisie, en Égypte et au Maroc . En 2022, des pilotes industriels démontreront comment les déchets textiles pré-consommation recyclés localement peuvent être remis dans la « boucle ».