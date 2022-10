Gulf Capital se désinvestit du groupe oléicole tunisien CHO

Gulf Capital, gestionnaire d’investissements alternatifs basé aux Émirats arabes unis, s’est désengagé de son investissement dans le producteur tunisien d’huile d’olive CHO Group.

La société, qui prévoit de stimuler les investissements dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la durabilité, a généré un taux de rendement interne – une mesure du retour sur investissement – de 15 % grâce à son investissement dans le CHO Group, a-t-elle déclaré mardi.

Cependant, Gulf Capital n’a pas donné de détails sur la taille de son investissement dans le Groupe CHO, un producteur entièrement intégré et l’un des plus grands exportateurs d’huile d’olive en Afrique du Nord.

« L’accent mis sur la sécurité alimentaire et la durabilité, ainsi que le leadership du Groupe CHO sur le marché tunisien … ont rendu la société hautement investissable avec des perspectives de croissance favorables », a déclaré Chris Foll, directeur général principal pour le capital de croissance chez Gulf Capital.

« Ce qui a rendu l’investissement encore plus attrayant pour Gulf Capital, c’est l’accent mis par CHO Group sur l’agriculture durable … et pour devenir à terme l’un des principaux acteurs mondiaux dans le secteur de la production intégrée d’huile d’olive. »

Au cours de la période d’investissement, CHO a développé son infrastructure de production et a étendu sa présence locale et mondiale par le biais d’acquisitions, d’une intégration verticale en amont et a étendu ses marchés d’exportation.

Il a augmenté ses revenus d’environ 33 % et a doublé le nombre de pays vers lesquels il exporte en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique, pour atteindre 50 pays.

Grâce à l’investissement de Gulf Capital, CHO a réussi à intégrer à rebours plus de 3 200 hectares de terres, produisant des olives destinées à ses centres de traitement.

Gulf Capital gère des activités de capital-investissement, de capital de croissance et d’immobilier, et recherche des transactions sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-est.

La société a jusqu’à présent réalisé 37 investissements sur les marchés de croissance et gère plus de 2,5 milliards de dollars d’actifs à travers sept fonds et véhicules d’investissement.

En mai de l’année dernière, Gulf Capital et NBK Capital Partners, basé à Dubaï, ont retiré leurs investissements dans l’industrie jordanienne de la mode classique.

En mars 2021, le gestionnaire d’investissements alternatifs a retiré son investissement dans Egyptian Chinese Drilling Company, un entrepreneur de services énergétiques du Moyen-Orient et d’Afrique, sept ans après l’investissement initial de la société basée à Abu Dhabi.