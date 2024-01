Guterres demande aux gouvernements de ne pas bloquer le financement de l’UNRWA

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres a imploré les gouvernements de continuer à soutenir l’UNRWA après que de nombreux pays ont interrompu leur financement. « Tout employé de l’ONU impliqué dans des actes de terrorisme devra rendre des comptes, y compris par le biais de poursuites judiciaires », a déclaré le chef de l’ONU dans un communiqué. « Le Secrétariat est prêt à coopérer avec une autorité compétente capable de poursuivre les individus en question, conformément aux procédures normales du Secrétariat pour une telle coopération. »

Il a cependant ajouté dans le même temps : « Les dizaines de milliers d’hommes et de femmes qui travaillent pour l’UNRWA, souvent dans des situations parmi les plus dangereuses pour les travailleurs humanitaires, ne devraient pas être pénalisés. Les besoins urgents des populations désespérées qu’ils servent doivent être satisfaits ».

Samedi, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Finlande ont rejoint les États-Unis, l’Australie et le Canada en interrompant le financement de l’agence d’aide, une source essentielle de soutien pour les habitants de Gaza, après les allégations d’Israël. « Bien que je comprenne leurs préoccupations, je demande instamment aux gouvernements qui ont suspendu leurs contributions de garantir au moins la continuité des opérations de l’UNRWA », a déclaré António Guterres.

